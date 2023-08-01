В Челябинске закрыли движение автобусов по улице Богдана Хмельницкого

В Челябинске временно закрыто движение автобусов №31, №41 и №132 по улице Богдана Хмельницкого, где ведется ремонт дороги, - на участке от дома №12 до улицы Жукова.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение закрыли накануне, 31 июля, в 23 часа. По этому участку дороги автобусы не будут ходить до 19 августа.

До указанной даты автобусы направят по измененным маршрутам: №31 – «Румянцева - 60-летия Октября - Сталеваров - технологический проезд к ЧМК»; №41 – «Шоссе Металлургов - Жукова - Богдана Хмельницкого»; №132 – «Румянцева - 60-летия Октября - Сталеваров - технологический проезд к ЧМК».