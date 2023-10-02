02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
02.10.2023
В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу
02.10.2023
Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен
02.10.2023
Южноуральцев предупреждают о возможных помехах в телерадиоэфире с 5 по 20 октября
02.10.2023
Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
29.09.2023
Движение по улице Российской в Челябинске закроют до весны 2024 года
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
18.09.2023
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023