В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили

В Челябинске снова продлили закрытие движение по улице Цинковой – в районе дома №4 по Комсомольскому проспекту.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данный участок будет закрыт для транспорта до десятого октября (ранее сообщалось, что до 30 сентября).

Напомним, данная мера введена в связи с реконструкцией теплотрассы.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.