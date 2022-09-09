В Челябинске закрыто движение на Солнечной

В Челябинске закрыто движение на улице Солнечной, в районе домов №11-13.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, это участок перед перекрестком с улицей Захаренко.

Движение здесь пришлось закрыть в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплосетях.

Водителей просят выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений.