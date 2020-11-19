В Челябинске закрыто еще одно кафе из-за нарушений санитарных требований в период пандемии

В Челябинске на 15 суток приостановлена деятельность павильона «Кофе и книги» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в период повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое наказание бизнесмену назначил Центральный районный суд города.

Выездная проверка специалистов Роспотребнадзора и управления торговли выявила ряд нарушений, в частности отсутствие термометров для измерения температуры тела сотрудников и посетителей. Не обнаружили проверяющие и журнала контроля состояния работников предприятия общественного питания, отсутствие дезинфицирующих средств и оборудования для обеззараживания воздуха.

Суд назначил индивидуальному предпринимателю 15 суток административного приостановления деятельности.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, представитель ведомства вышел по адресу предприятия общественного питания, ознакомил предпринимателя с процессуальными документами и опечатал дверь. Сохранность пломб будет контролироваться в течение всего срока приостановления.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в середине октября Наталья Котова предупредила, что магазины, кафе и рестораны, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

За прошлую неделю было проверено порядка 500 торговых точек на предмет соблюдения продавцами и покупателями масочного режима. Семь магазинов уже закрыты. В судах находится порядка 30 административных дел.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.