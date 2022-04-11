В Челябинске заменят почти сотню остановок

В Челябинске стартовала программа по реконструкции и замене остановочных комплексов. До июля 2022 года будут установлены 99 новых остановок, из них 12 оборудовали уже в апреле. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

В апреле новые остановки появятся на Свердловском тракте, проспекте Ленина, улицам Энгельса, Блюхера, Марченко. На Бродокалмакском тракте все остановочные комплексы будут отремонтированы и покрашены.

Также вице-мэр сообщил, что в областном центре начали приводить в порядок газоны. Для этого были сформированы дополнительные бригады. Мусор с газонов убрали на улице Гагарина и проспекте Победы. Кроме того, на минувшей неделе на дороги Челябинска вышли моечные машины.

«Моющие средства приобретены, здесь проблем нет», - заверил Андрей Ксензов.

Глава города Наталья Котова поручила обратить внимание на самовольную расклейку объявлений и призвала очистить от рекламных листовок поверхности остановочных комплексов и опор линий электропередачи.