В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»

В Челябинске с первого июня по третье сентября включительно будет работать рекреационный автобусный маршрут №38 - от областной больницы до санатория «Изумруд».

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», данный автобус будет следовать до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской.

Автобус будет ходить ежедневно каждые 30 минут. Первый рейс от областной больницы - в семь утра, от санатория «Изумруд» - в 7.15. Последний рейс от областной больницы – в 20 часов, от «Изумруда» - в 20 часов 15 минут.