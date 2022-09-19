19.09.2022
«Шаг за шагом» вместе с ММК
19.09.2022
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
19.09.2022
В Москве увековечили подвиг Челябинска в годы Великой Отечественной
18.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2022
Суточная заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников выросла в четыре раза
18.09.2022
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022