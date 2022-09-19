В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским

В Челябинске сегодня, 19-го сентября, запустили новый автобусный маршрут №208 «Поселок Полетаево – село Долгодеревенское» (Сосновская центральная районная больница).

Как отмечают в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», данный маршрут будет ходить через Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку.

Этот маршрут станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации.

Отправление от поселка Полетаево (железнодорожная станция Полетаево 1): 06:30, 12:25, 16:45.

Отправление из села Долгодеревенское (Сосновская ЦРБ): 08:40, 14:25, 18:25.

С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Стоимость проезда по полному маршруту при оплате банковской картой – 77 рублей, наличными - 82 рубля.

Стоимость проезда внутри сельского поселения при оплате банковской картой – 26 рублей, наличными - 30 рублей.

Маршрут обслуживает ООО «Автотранс+», телефон диспетчера: 8 (351) 945-12-36.