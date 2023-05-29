В Челябинске зарегистрирован новый случай заболевания корью

В Челябинске выявлен новый случаи заболевания корью – у сотрудницы одного из вузов города, сообщили первый заместитель губернатора Ирина Гехт на своей странице в телеграм-канале.

Инфицированная была госпитализирована в областную клиническую больницу №3 Челябинска, где получает всё необходимое лечение.

Роспотребнадзор выявил круг контактных лиц – в него попали 46 человек. И затем была проведена так называемая подчищающая иммунизация. Вакцинировано от кори 15 человек. Остальные были либо ранее привиты, либо имеют медотвод, уточнила Ирина Гехт.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в 2023 году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан).

«На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 - под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза», - сообщала в середине мая Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор напомнила всем о необходимости своевременной вакцинации от кори. «Это очень заразная болезнь, которая быстро распространяется. Проверьте свой календарь прививок, а также прививочную карту детей, - посоветовала Ирина Альфредовна. - Если вы видите, что пора прививаться, не откладывайте дело на потом, запишитесь на прием к педиатру или терапевту. В регионе есть в достаточном наличии вакцина от кори.

В минздраве отметили, что все больницы продолжают подчищающую вакцинацию среди непривитого населения, особенно в группах максимального контакта: работники транспорта, торговли, медики.

ДЛЯ СПРАВКИ

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, передаваемо воздушно-капельным путем. Его симптомы - общая интоксикация, высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь.

Если заболевание корью регистрируется в школе, то все учащиеся, которые не были привиты и не болели корью, отстраняются от занятий на 21 день. И всем школьникам ставятся прививки против кори.

В образовательных, медицинских или социальных организациях, где отмечен случай заболевания корью у взрослого, отстраняются от работы на 21 день не привитые и не болевшие корью сотрудники.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок РФ двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Кроме того, в рамках Национального календаря профилактических прививок прививаются против кори все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно; а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска.