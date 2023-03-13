В Челябинской области проведут подчищающую иммунизацию против кори

В течение 2023 года на территории Челябинской области (и всей страны) будет проводиться подчищающая иммунизация против кори.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Подчищающую иммунизацию против кори планируется организовать в период с третьего апреля по 31 декабря 2023 года.

Согласно документу, региональным властям рекомендовано организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках.

Подчищающей иммунизации против кори подлежат дети и взрослые, не болевшие корью и не получавшие прививки против кори, а также вынужденные переселенцы, мигранты и лица, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни.

Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте одного года. В шесть лет проводится ревакцинация.

Рекомендовано вакцинироваться детям старше шести лет и взрослым, которые ранее не ставили прививку или однократно им была введена вакцина.

При этом в возрасте до 36 лет поставить прививку от кори рекомендуется всем. После 36 лет – лишь тем, у кого высокая вероятность контакта с заболевшими (в первую очередь – медработники, контактирующие с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений), а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.

По вопросам вакцинации против кори следует обращаться в медицинские организации по месту жительства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов.