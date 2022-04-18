В Челябинске завершилась акция «Дети улиц», целью которой является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, а также оказание им своевременной помощи.

Об сообщил сегодня, 18 апреля, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Было проведено 2371 собрание с родителями, совершено 950 рейдов по местам сбора подростков»,- сказал Авдеев.

Также сейчас челябинские полицейские продолжают проведение мероприятий в рамках профилактической акции «За здоровый образ жизни» и ОПМ «Твой выбор».

«Так, инспекторы организовали и провели с учащимися Челябинского медицинского и Южно-Уральского государственного технического колледжей профилактические беседы, направленные на повышение уровня правовой грамотности подростков, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и пропаганду здорового образа жизни», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили подросткам о возрасте привлечения к уголовной и административной ответственности, а также об ответственности за пропаганду идей террористического и экстремистского характера.



Полицейские рекомендовали студентам быть толерантными, соблюдать бдительность при общении в социальных сетях и не размещать материалы, способные спровоцировать вражду или конфликт.