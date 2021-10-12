В Челябинске зазвучат концерты памяти погибших в Аргуне и при взрыве в Магнитогорске

В Челябинске зазвучат концерты памяти «Сыны Отечества», идея проведения которых принадлежит председателю совета ветеранов боевых действий регионального отделения «Офицеров России» Владимиру Саломатину.

Неравнодушный житель южноуральской столицы, мечтая нести добро, через музыку облегчать страдания родных и близких, что потеряли дорогих им людей, также возглавляет правление фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых структур «Живые и мертвые» - именно эта общественная организация заявлялась на участие в конкурсе на гранты губернатора Челябинской области (в категории «НКО»).

«Живые и мертвые» подавали две заявки на конкурс, и обе были одобрены его организатором - Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Выбрать предстояло один проект. Было решено, что это будут концерты памяти.

Как рассказал Владимир Саломатин агентству «Урал-пресс-информ», в рамках проекта планируется организовать и провести два памятных концерта: «Мы с тобой, Магнитогорск!» и «Аргун-2000».

«Для жителей нашей области особенно близки в памяти две страшные трагедии. Это гибель 26-ти сотрудников сводного отряда МВД в Аргуне второго июля 2000-го года и взрыв в подъезде жилого дома Магнитогорска, произошедший 31-го декабря 2018-го года, когда погибли 39 мирных жителей. Нам очень важно, что задуманный нами добрый проект нашел живой отклик в сердцах многих творческих людей, которые подключились к работе абсолютно бескорыстно. Особая благодарность всем тем, кто помогал нам, кто многое сделал, для того чтобы проект получил поддержку. Впереди нас ждет большая работа по его реализации», - сообщил Владимир Саломатин.

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Он отметил, что вот уже 21 год у Вечного огня в Челябинске собираются все, кто помнит погибших в Аргуне, а 31-го декабря люди возлагают цветы на месте трагедии в Магнитогорске.

«Думаю, было бы по-человечески правильно, если бы в эти страшные даты в Челябинске играл орган - в память о погибших второго июля и 31-го декабря. Чтобы все, кто хранит память о них, знали о случившемся. И все жители Челябинской области тоже. Это важно для всех нас. Звучание органа достойно памяти погибших, и память погибших достойна того, чтобы этот великий музыкальный инструмент не молчал в скорбные даты. Это сделает нас немного лучше, добрее, а мир - безопаснее. Хочу, чтобы зритель слушал живую музыку и представлял улетающих в небо белых птиц, чтобы солнце ослепляло провожающий взгляд, чтобы музыка еще долго звучала в сознании каждого... Чтобы люди не хотели стирать из своей памяти образ крылатых созданий, поднимающихся ввысь, в вечность», - сказал Владимир Саломатин.

Говоря о концерте памяти погибших в Аргуне, челябинец отметил, что через музыку он - как идейный вдохновитель проекта – хочет попытаться объяснить людям то, что чувствовали, переживали ветераны боевых действий, - обратившись к южноуральцам, готовым к такому разговору, через талант музыкантов, художников, артистов, через голос инструментов.

«Организуя концерты памяти, мы выражаем свою скорбь и соболезнуем родным и близким погибших. Мы приглашаем всех жителей Челябинска на наши мероприятия, чтобы вспомнить жертв страшных трагедий вместе с талантливыми исполнителями классической музыки, бескорыстно откликнувшимися на наши идеи», - добавил председатель президиума челябинского регионального отделения «Офицеров России» генерал-майор Виктор Кузенков.

Агентство «Урал-пресс-информ» разделяет позицию создателей проекта и выступает его информационным партнером. От нашего коллектива было предоставлено письмо поддержки, и мы будем сопровождать проект.

Напомним, в Челябинске День ветеранов боевых действий, первого июля, уже отмечали концертом классической музыки - эту оригинальную и, как оказалось, очень удачную идею Владимир Саломатин воплотил в жизнь - при помощи единомышленников и профессиональных музыкантов – первого июля 2019-го года, а затем и в 2021-году (в 2020-м году концерта не состоялось из-за пандемии коронавируса, как сорвался – по этой же причине – концерт в память о погибших магнитогорцах с участием лауреата конкурса «Синяя птица» Ильяса Навретдинова; тем временем, юный трубач обещал прилететь в Челябинск 31-го декабря этого года).

В декабре 2019-го года ветеран боевых действий Владимир Саломатин запустил в память о погибших в результате взрыва жителей Магнитогорска, в поддержку пострадавших и тех, кто потерял своих близких, «теплый» флешмоб.

А еще Владимир Саломатин вынашивает идею создания в Челябинске Аллеи сыновей, на которой будет высажено 26 деревьев - в память о 26-ти погибших при взрыве в чеченском Аргуне южноуральских правоохранителях.

Инициативу челябинца поддержала музыкальная общественность, в том числе солистка городской филармонии, органистка Лариса Тимшина – вдова прокурора Ростислава Тимшина, который являлся участником событий в Аргуне и был награжден орденом Мужества.