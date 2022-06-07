В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов

Жители «немецкого квартала» в Челябинске написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить расселение восьми домов на улице Социалистическая. Здания были построены в конце 40-х годов 20 века как временное жильё. Сейчас они находятся в непригодном для проживания состоянии: старые деревянные перекрытия обрушаются, в стенах образуются пустоты, а газ подводится в трубы печного отопления. Признавать дома аварийными в мэрии Челябинска не спешат.

В 2020 году суд обязал городскую администрацию обследовать дома на Социалистической. Однако данное решение выполнено не было. В марте 2022 года Госжилинспекция признала непригодным для проживания дом № 32. Администрация Металлургического района направила обращение в мэрию о включении домов в программу застройки. Однако и заключение ГЖИ, и запрос районной администрации остались без рассмотрения.

«Попытки помешать установлению реального состояния наших домов со стороны ответственных должностных лиц Челябинской области, начиная с заместителя губернатора С.В. Шаля, предпринимались неоднократно. С 2014 года мы прошли множество судов, поскольку заинтересованный круг лиц пытался абсолютно незаконно признать наши дома культурным наследием. Решение суда и провал попыток «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» даже частично отремонтировать наши здания <…> тем не менее ситуацию не изменили», - говорится в обращении жильцов, опубликованном политологом Александром Подопригорой.

Инициативная группа из числа жильцов предприняла ещё одну попытку решить вопрос – активисты подали заявку на участие в программе комплексной застройки территории и самостоятельно нашли застройщика. В мэрии такой вариант посчитали «нерациональным», сославшись на то, что износ зданий составляет менее 55 процентов. Однако, по данным Госжилинспекции и БТИ, дома имеют 59-63 процента износа.

Несоответствие процента износа, по мнению жителей квартала, является коррупционной лазейкой, которая позволяет «осваивать» деньги на бесполезных ремонтных работах. Капремонт при этом проводится без обследования зданий и с очевидными нарушениями, что приносит ещё больший вред конструкциям наших домов.

Отчаявшись добиться нормальных условий проживания через мэрию, жители «немецкого квартала» решили обратиться к главе государства. Жильцы просят президента России поднять вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, затягивающих исполнение судебных решений, а также провести проверку «возможных махинаций, творящихся с земельными участками».