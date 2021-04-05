05.04.2021
В Челябинске увеличат проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
05.04.2021
Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 57 тысяч
05.04.2021
У южноуральцев пользуются популярностью пункты вакцинации от COVID-19 в ТРК
05.04.2021
Челябинская область получила уже более 168 тысяч доз вакцины от коронавируса
05.04.2021
КМЭЗ отгрузил заказчику первую партию уникальной медной фольги
05.04.2021
В челябинские квартиры стало поступать меньше тепла: не за горами завершение отопительного сезона
29.03.2021
Вбитый кол вместо ремонта: южноуральцы обсуждают «нанотехнологию» чебаркульских коммунальщиков
17.03.2021
Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области
10.03.2021
Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга
25.02.2021
Жители поселка Саргазы снова замерзают в своих домах
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021