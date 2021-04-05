В челябинские квартиры стало поступать меньше тепла: не за горами завершение отопительного сезона

В Челябинске начался мониторинг среднесуточной температуры воздуха, результатом которого – если более пяти дней подряд за окнами будет не менее плюс восьми градусов тепла – может стать отключение отопления.

Об этом сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, на следующей неделе в южноуральской столице ожидаются значительные плюсовые температуры. В связи с этим ресурсоснабжающие организации постепенно переходят на минимальный температурный режим подачи теплоносителя.

«При наличии в доме автономной системы отопления собственники квартир могут принять решение на общем собрании об уменьшении параметров теплоносителя или о завершении отопительного сезона», - отметил Александр Астахов.