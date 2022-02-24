В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг

Южноуральцы, планировавшие улететь завтра, 25 февраля, из Челябинска в Сочи и Ростов-на-Дону, будут вынуждены будут отложить свою поездку. Аэропорт имени Курчатова отменяет ряд рейсов в южном направлении, которые должны были состояться в предстоящую пятницу, сообщает пресс-служба авиаузла.

Кроме того, не смогут вылететь в южноуральскую столицу пассажиры, купившие билеты на рейсы N4 222 Сочи-Челябинск и А4 249 Ростов-на-Дону – Челябинск.

«Завтра, 25 февраля, отменены рейсы: N4 222 Сочи - Челябинск; N4 221 Челябинск - Сочи; А4 249 Ростов-на-Дону - Челябинск; А4 250 Челябинск - Ростов-на Дону», - отмечается в сообщении.

Ранее в челябинском аэропорту сообщили о приостановке работы аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Воронежа и Симферополя. Причиной стало «осложнение обстановки вокруг ситуации на Украине».

В пресс-службе авиапредприятия добавили, что для возврата средств за отменённые рейсы южноуральцам необходимо обратиться в свои авиакомпании. Некоторые перевозчики уже сообщили об автоматическом возврате денег. В частности, лоукостер «Победа» сегодня начал перечисление средств клиентам, рейсы которых были отменены из-за обострения военной ситуации на Донбассе. О готовности оформить полный возврат денег таким пассажирам заявили и в компании S7.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию в целях защиты от геноцида жителей ДНР и ЛНР.