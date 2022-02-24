24.02.2022
Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО
24.02.2022
В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг
24.02.2022
В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов
24.02.2022
Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину
24.02.2022
Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына
24.02.2022
«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России
В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг
18.08.2021
Алексею Текслеру представили нового гендиректора челябинского аэропорта
18.08.2021
В аэропорту Челябинска грузчики обворовали пассажира
10.08.2021
Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж
28.07.2021
Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022