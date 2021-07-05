В челябинском горсаду имени Пушкина детишек веселил Пластилин

В городском парке имени Пушкина Челябинска «Боевое братство» совместно с Евгением Коноваловым (он же Пластилин - известный российский мим) и АНО «Альфа» провели благотворительный праздник для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Открытые сердца».

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«Праздник третьего июля прошел на ура! В теплой атмосфере семейного пикника. Петрушка - PLASTилин показывал деткам фокусы, дарил шарики, жонглировал и пускал мыльные пузыри! Маленькая пони и настоящая белая лошадь покатали всех желающих и дали себя погладить», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» представитель челябинского «Боевого братства» Андрей Нестеров.

После представления гости субботнего события уютно устроились на пледах прямо посреди полянки, чтобы угоститься сладкой ватой трех цветов и просто отдохнуть в тенечке.

«Спасибо всем, кто помог организовать этот праздник», - сказал Андрей Нестеров.