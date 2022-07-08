В челябинском горсаду имени Пушкина появилась заправка

В челябинском городском саду имени Пушкина появилась заправочная станция. Пугаться не стоит – это детский аттракцион.

О появлении в горсаду собственной (пусть и ненастоящей) заправки сегодня, восьмого июля, в своем телеграм-канале сообщила глава Челябинска Наталья Котова, отметившая, что в настоящее время площадка работает в тестовом режиме. Играть и изучать правила дорожного движения юные автолюбители смогут здесь уже на следующей неделе.

«Данный проект - это еще один пример неравнодушного отношения бизнеса к жителям Челябинска. В данном случае, к самым юным. Спасибо компании «Лукойл». Администрация города всегда открыта для подобных предложений», - подчеркнула Наталья Котова.