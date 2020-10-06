ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В челябинском парке имени Терешковой появятся ледовые дорожки для катания на коньках

Общество
Сегодня, 13:44
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Парк имени Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска обзаведется ледовыми дорожками для катания на коньках.

Подарить горожанам возможность в зимнее время скользить по льду среди деревьев решили глава города Наталья Котова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На предложение первых лиц Челябинска и региона откликнулось руководство ЧЭМК, рассказал в своем телеграм-канал начальник управления информационной политики городской мэрии Владимир Сафонов.

Он сообщил, что проект будет реализовывать компания «Формула льда», создававшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Работать ледовые дорожки - с прокатом коньков и раздевалками - будут с декабря по март», - отметил Владимир Сафонов.

Он напомнил, что изначально планировалось обустроить дорожки для катания на коньках на аллеях другого знакового места - Алого Поля, однако из-за слишком большого перепада высот от реализации здесь данной идеи было решено отказаться.

В результате городские власти остановились на парке имени Терешковой, где в течение двух лет, с 2018-го по 2020-й год, была проделана масштабная работа по благоустройству. Преображение популярного у горожан общественного пространство продолжается и сегодня.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 14:38
Власти Челябинска готовы предоставить жильцам дома на Сталеваров маневренное жилье
Общество
Сегодня, 13:24
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Общество
Сегодня, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Политика
Сегодня, 12:15
Наталья Котова назначила и.о. начальника управления по стратегическому планированию
Сегодня, 11:59
В Челябинске за сутки умерли два жителя с коронавирусом
Сегодня, 11:46
Профсоюзы Челябинской готовятся к Всемирному дню действий «За достойный труд!»
Сегодня, 11:45
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев ковида
Сегодня, 11:20
Каждая новая велопарковка Челябинска получит свой номер и попадет на карту
Сегодня, 11:11
Челиндбанк приглашает принять участие в финансовом онлайн диктанте
Сегодня, 10:32
Как Челябинск стал танковой столицей СССР
Сегодня, 10:29
В Челябинске две школы досрочно отправили учеников на осенние каникулы
Сегодня, 10:06
Южноуральцы смогут выехать в Казахстан только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19
Сегодня, 09:49
Замруководителя Челябинского УФАС госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 09:29
На «Маяке» усилят контроль за соблюдением «противовирусных» мер
Общество
Сегодня, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Происшествия
Сегодня, 13:09
Экс-глава Копейска вышел на свободу
Новости
Сегодня, 14:18
Общество
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Сегодня, 13:26
Экономика
«Умные домофоны» от «Интерсвязи» нашли применение в системе гражданской обороны
Сегодня, 13:24
Общество
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Сегодня, 13:16
Спорт
Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге
Сегодня, 12:30
Федерация
Течение на Камчатке уносит загрязнение в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО
Материалы рубрики
Сегодня, 14:18
Общество
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Сегодня, 13:24
Общество
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Сегодня, 11:46
Общество
Профсоюзы Челябинской готовятся к Всемирному дню действий «За достойный труд!»
Сегодня, 11:11
Общество
Челиндбанк приглашает принять участие в финансовом онлайн диктанте
Сегодня, 10:06
Общество
Южноуральцы смогут выехать в Казахстан только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19
Теги
Челябинск
Алексей Текслер
ЧЭМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика