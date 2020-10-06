В челябинском парке имени Терешковой появятся ледовые дорожки для катания на коньках

Парк имени Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска обзаведется ледовыми дорожками для катания на коньках.

Подарить горожанам возможность в зимнее время скользить по льду среди деревьев решили глава города Наталья Котова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На предложение первых лиц Челябинска и региона откликнулось руководство ЧЭМК, рассказал в своем телеграм-канал начальник управления информационной политики городской мэрии Владимир Сафонов.

Он сообщил, что проект будет реализовывать компания «Формула льда», создававшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Работать ледовые дорожки - с прокатом коньков и раздевалками - будут с декабря по март», - отметил Владимир Сафонов.

Он напомнил, что изначально планировалось обустроить дорожки для катания на коньках на аллеях другого знакового места - Алого Поля, однако из-за слишком большого перепада высот от реализации здесь данной идеи было решено отказаться.

В результате городские власти остановились на парке имени Терешковой, где в течение двух лет, с 2018-го по 2020-й год, была проделана масштабная работа по благоустройству. Преображение популярного у горожан общественного пространство продолжается и сегодня.