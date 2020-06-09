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В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию

Общество
Сегодня, 17:16

В челябинском микрорайоне Чурилово восстановили ливневую канализацию по улице Яблоневой - на участке от улицы 3-я Эльтонская до дороги в сады.

Проделанная работа очень важна для чуриловцев - теперь здесь не возникнет угрозы подтоплений, в том числе не пострадает в случае сильных дождей находящийся поблизости детский садик.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, на первом этапе подрядчик (ООО СК "Геострой") обустроил 494 погонных метра сетей дождевой канализации, на втором - 523 погонных метра.

Также на участке от 3-й Эльтонской до дороги в сады подрядная организация провела разработку грунта, обустроила траншеи, смотрировала трубопроводы различных диаметров и 29 колодцев, а также осуществила устройство врезки в существующую сеть канализации.

После завершения работ "Геострой" провел обратную засыпку и полностью восстановил нарушенное благоустройство.

 

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