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Зимой и летом - одним цветом

В челябинском сквере на Молодогвардейцев могут появиться сказочные персонажи

Общество
Сегодня, 15:59

В челябинском сквере на улице Молодогвардейцев, площадь которого превышает 31 тысячу «квадратов», могут появиться сказочные персонажи. Быть или не быть на этом общественном пространстве героям известных детских произведений - решать горожанам.

Голосование на портале «Активный житель 74» уже стартовало и продлится до 29-го марта включительно. Идея установки топиарных скульптур (это объемные фигуры с металлокаркасом внутри, покрытые искусственным материалом) принадлежит администрации Курчатовского района Челябинска.

Как отмечают авторы опроса, фигуры из искусственного «газона» обладают рядом преимуществ. Они продолжительное время не меняют цвет, не гниют и не ржавеют, их не нужно подстригать и поливать.

Жителям Челябинска предлагают не только решить, нужны ли в сквере новые архитектурные формы, но и каких именно героев они хотят видеть в обновленном общественном пространстве.

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, если большинство участников опроса решит, что скульптурам быть, их установка начнется уже в текущем году.

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