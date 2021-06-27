В Челябинском зоопарке пополнение - «два комочка позитива», двое рысят

В Челябинском зоопарке 16 мая у рысей Персей и Полинка (Пятнышко) впервые родились двое рысят. Мама рысь месяц оберегала малышей от чужих любопытных взглядов. А на днях сотрудникам зоопарка удалось снять видео про забавы двух «комочков позитива». Кадры размещены в группе зоопарка.

«Полинка - настоящая мать. Она всё своё внимание уделяет детям: играет с ними, следит за передвижениями, кормит, оберегает», - рассказывают в зоопарке. Малыши питаются материнским молоком. Пока пол родившихся рысят не определен.

Персей пока живет отдельно от своих малышей и их мамы. «Зоологи пока не допускают его к прямому контакту с котятами (чтобы не беспокоить Полинку), но он с большим удовольствием общается с детишками через ограждение вольера», - рассказывают в зоопарке.

Полинка и Персей прибыли в Челябинск в 2019 году (она – в начале года, он – сентябре). Полинке родилась в Москве, где жила в большой рысиной семье. И уже в том юном возрасте у нее проявлялся материнский инстинкт. Её родители только ей разрешали следить за подрастающими братьями и сёстрами. В Челябинский зоопарк она переехала в возрасте полутора лет.

Персей приехал на Южный Урал из Ижевского зоопарка в возрасте четырех месяцев. От него отказалась мама, но сам он, став отцом, демонстрирует здоровый такой родительский инстинкт.

В комментариях в группе зоопарка жители восторгаются малышами: «Какие потешные карапузы! Два комочка позитива и круглосуточной любознательности», «Можно бесконечно смотреть и смотреть на это мохнатое чудо!».