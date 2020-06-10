В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на новое пособие

В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от трех до семи лет могут претендовать на получение новой ежемесячной денежной выплаты.

«С первого июня в Челябинской области началась выплата пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. На это пособие в области могут рассчитывать более 63 тысяч детей в области», - рассказала губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов, которое он провел в режиме ВКС 10 июня.

Губернатор подчеркнул важный момент - гражданам не нужно лично приходить в управления социальной защиты. «Для назначения пособия достаточно подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты по месту жительства по электронной почте. Сотрудники управлений соцзащиты населения сами запросам всю необходимую информацию по доходам заявителей», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в соответствии с Указом президента РФ от 20 марта 2020 года право на выплату имеет один из родителей (усыновитель или опекун), проживающий на территории региона и имеющий российское гражданство. В 2020 году ее размер составит пять тысяч 330,50 рубля.

Пособие будут начислять с первого января 2020 года. То есть, если в семье на начало текущего года был ребенок в возрасте от 3 до 8 лет, то деньги будут выплачены за первое полугодие: семья разово получит 31 тысячу 983 рубля. Если ребенку исполнится три года в период с января по июнь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком трехлетнего возраста в текущем году до назначения выплаты. Но обратиться следует не позднее 31 декабря 2020 года.