В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку

С начала 2022 года На Южном Урале пособие получают 5 230 беременных женщин с невысоким доходом, ставших на учет на ранних сроках. Выплата составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе.

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что подать заявление женщины могут с наступлением 12-й недели беременности. Пособие будет выплачено за период, начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шестой недели беременности. Претендовать на получение выплат могут женщины, в семье которых доход на человека не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР, при рассмотрении заявления будет оцениваться нуждаемость семьи в пособии. Учитывается доход семьи за последний год: зарплаты, премии, гонорары, доходы от бизнеса, в том числе самозанятых граждан, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы от ценных бумаг, деньги, полученные от продажи или сдачи в аренду имущества.

Заявления от жительниц Челябинской области принимаются через единый портал госуслуг, в клиентской службе ПФР по месту жительства. Учитываются доходы семьи за последние 12 календарных месяцев, но отсчет периода начинается за четыре месяца перед подачей заявления.

Заявление рассмотрят в течение десяти рабочих дней, однако в отдельных случаях этот срок может увеличиться до 20 рабочих дней. После одобрения пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов или прерывания беременности.