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В Челябинской области делают ставку на агротуризм

В Челябинске на межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» озвучен ряд предложений по развитию сельских территорий.

В сфере экономики АПК и малого бизнеса - это упрощение процедур по возврату невостребованных земель в собственность муниципалитетов, выделение земель сельхозназначения для развития и строительства объектов инфраструктуры агротуризма, развитие малых форматов торговли для фермеров.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына, данные предложения озвучены на федеральном уровне. Обсуждаются предложения о развитии агросектора и в Законодательном собрании региона.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил, что в госпрограмме развития отрасли сегодня действуют эффективные инструменты поддержки фермеров в виде грантов и субсидий. Но есть механизмы, которые сосредоточены в руках других ведомств.

Так, в последнее время большую популярность в сельских территориях приобретает государственный социальный контракт. Заключение социальных контрактов повышает занятость сельского населения и может обеспечить старт для открытия своего дела в сельском хозяйстве.

Как сообщила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, в связи с пандемией коронавируса вопрос занятости и самозанятости сельского населения приобрел актуальность. Государство предприняло ряд мер, в том числе возможность заключения социального контракта, который не только поможет справиться с тяжёлой жизненной ситуацией, позволит улучшить материальное положение, но и «встать на ноги».

Социальный контракт может быть заключен для поиска работы, прохождения профессионального обучения и дополнительного профобразования, организации индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства.

В 2021-2023 годах на заключение социального контракта Челябинская область получит из федерального бюджета более 800 миллионов рублей. Свыше 40% этих средств будет направлено на заключение социальных контрактов с гражданами в сельской местности.

Средства социальной помощи можно направить только на мероприятия, предусмотренные по социальному контракту. Размер выплат зависит от вида социального контракта.

На поиск работы может быть выплачено чуть более 12 тысяч рублей ежемесячно в течение четырех месяцев, на дополнительное профессиональное образование – не более 30 тысяч рублей.

На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выделяется не более 250 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – не более 100 тысяч. На преодоление трудной жизненной ситуации – чуть более 12 тыс. рублей ежемесячно, в течение шести месяцев.

Средства в этом случае могут быть потрачены на приобретение товаров первой необходимости и другие цели. Социальная помощь, полученная на ведение личного подсобного хозяйства, может быть потрачена на приобретение семян, скота, птицы и прочее.

Открытие своего дела по силам тем, кто обладает уникальным опытом и компетенциями. В сельских территориях, считает заместитель министра экономического развития Андрей Минченко, это пасечники, рыболовы, казаки, фермеры. Именно они могут поделиться опытом и создать уникальный продукт, который можно будет «наполнить» агротуристами. Сегодня направление развития агротуризма является федеральным приоритетом.

Туристические этногастрономические маршруты успешно действуют в Чесменском районе, есть определенный задел для развития агротуризма в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Сосновском районах.

Сельский туризм может стать одним из дополнительных драйверов экономики и в других сельских территориях, при этом идей много, они лежат на поверхности. Совсем не обязательно при этом иметь природные объекты для показа. Главная ценность агротуризма – это человеческий потенциал. Более сложная задача - реализовать идеи агротуризма в виде комплексного продукта, «наполнить» его туристами. При этом меры господдержки пока находятся на начальном этапе, они сосредоточены на методологической помощи и обучении.

На территории региона развиваются такие направления агротуризма, как туристические экскурсии на сельскохозяйственное производство. Фермеры организуют контактные зоопарки, рыбалку, знакомят гостей с национальной гастрономией. Есть опыт проведения экскурсий на предприятия переработки, относящиеся к малому бизнесу.

Хороший пример в региональной палитре агротуризма представляет сыроварня «Известная», расположенная в селе Сыростан. Организаторы сыроварни выиграли грант Ростуризма на организацию фестивальной деятельности. Консультирование по подаче документов на гранты также организовано центром компетенции по поддержке фермеров «Мой бизнес».

Еще одно направление – организация гостевых домов. Известные гостевые дома – в селе Тюбук Каслинского района, в посёлках Александровский и Симбирка Кизильского района, вблизи Аркаима.