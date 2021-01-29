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В Челябинской области хотят вывести «из тени» частные дома для престарелых

В Челябинской области хотят сделать обязательным лицензирование частных домов для престарелых, чтобы вывести «из тени» все негосударственные учреждения для пожилых людей и инвалидов.

«По закону деятельность частных домов не требует лицензирования, что фактически означает их бесконтрольность, - написала в своем аккаунте в соцсетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Это часто приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению противопожарных и санитарных норм».

На сегодня в Челябинской области функционирует 26 государственных и муниципальных домов для престарелых, уточнили в минсоце региона. На территории также официально работает 26 частных пансионатов для граждан старшего поколения и инвалидов - в Челябинске, Копейске, Сосновском, Коркинском и Каслинском районах. В то же время, используя правовые коллизии, ряд таких заведений не уведомляют о начале своей работы уполномоченные органы государственной власти.

По действующему законодательству частным домам престарелых не нужно получать лицензию на социальное обслуживание. У большинства частников нет лицензии также и на медицинское обслуживание.

Бесконтрольность приводит к тому, что в таких пансионатах не соблюдаются требования, предъявляемые к соцучреждениям, и происходят ЧП. Так, накануне была приостановлена работа частного пансионата для престарелых «Подсолнухи» (ООО «ВИЛЕН») на 45 суток из-за нарушения санитарных норм.

Напомним, в декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер поручил провести проверки в частных пансионатах для граждан старшего поколения и инвалидов. Поводом стали участившиеся в последнее время пожары в частных пансионатах на территории РФ.

Министерство социальных отношений смогло проверить только государственные учреждения, муниципальные власти – муниципальные учреждения. А частные дома престарелых проверяла прокуратура, так как у минсоца нет таких полномочий на сегодня.

В минсоце уточнили, на сегодня в области есть реестр поставщиков социальных услуг и туда негосударственные учреждения могут войти. На сегодня в реестре только один частный пансионат – «Радуга Урала».

Минсоц может контролировать частные пансионаты, включенные в реестр. Процедура вкхождения добровольная, а ряд пансионатов не хотят выходить «из тени» и действуют бесконтрольно.

«Считаю, что предоставление социальных услуг в негосударственных учреждениях для пожилых людей должно быть отрегулировано и подлежать лицензированию, - высказала свою точку зрения первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Уверена, что лицензирование частных домов престарелых позволит обеспечить прозрачность их деятельности и защитит наших стариков, порой находящихся в ужасных условиях проживания».

Жители Челябинской области могут рассказать о нарушениях в частных домах-интернатах для престарелых и инвалидов. «Если вам стало известно, что рядом с вами работает нелегальный дом для престарелых и инвалидов, просим сообщать в министерство соцотношений, -призвала южноуральцев министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - Все жалобы, в том числе анонимные, будут рассмотрены». Информация принимается на сайте министерства социальных отношений.