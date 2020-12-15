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В Башкортостане на пожаре в доме престарелых погибли два южноуральца

В Абзелиловском районе (республика Башкортостан) возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек при пожаре в доме престарелых в деревне Ишбулино. В числе погибших два человека из Челябинской области

Пожар в деревне Ишбулдино в здании автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» произошел ночью 15 декабря.

«Сигнал на пульт дежурного поступил в 02:53. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером. К шести утрам пожар был полностью ликвидирован. В момент возгорания в здании находилось 15 человек. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», - сообщил руководитель пресс-службы МЧС по республике Башкортостан Алик Шарафутдинов.

Известно, что в огне погибли два жителя Челябинской области. Это 57-летний магнитогорец. Из какого города второй погибший, устанавливается.

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Сейчас устанавливаются причины возгорания здания, допрашиваются очевидцы, изымаются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги. Также будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых», - сообщили в СКР по республике Башкортостан.

Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб.