В Челябинской области ко Дню Победы появятся еще пять мемориалов «Вечный огонь»

02.04.2021
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
02.04.2021
В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта
02.04.2021
Еженедельник ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
02.04.2021
«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы
02.04.2021
Цены на авиабилеты в России выросли на 20%
02.04.2021
В России вторичка подорожала на 8%
01.04.2021
Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
16.06.2020
В УрФО Парад Победы состоится 24 июня только в Екатеринбурге
01.06.2020
Курсанты ЧВВАКУШ примут участие в Параде Победы в Челябинске в масках и перчатках
13.05.2020
Сергей Гаврилов считает онлайн-выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» новым измерением Победы
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021