В Челябинской области ко Дню Победы появятся еще пять мемориалов «Вечный огонь»

В Челябинской области ко Дню Победы мемориалы «Огонь памяти» в пяти муниципальных образованиях изменят статус на «Вечный огонь». С этого момента они будут гореть постоянно, а не только по праздничным дням.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве общественной безопасности региона, на сегодня в городских округах и муниципальных районах области действуют 20 мемориалов со статусом «Огонь памяти».

«Огонь памяти» работает от газового баллона и включается при проведении праздничных (памятных) мероприятий. «Вечный огонь» горит от газовой сети постоянно.

На сегодня пять мемориальных комплексов «Огонь памяти» готовы сменить статус на «Вечный огонь» - в городе Верхнеуральске, в селах Варна, Октябрьское, Долгодеревенское, Чесма. К комплексам в этих муниципалитетах тянут газовые сети. Они будут запущены до девятого мая 2021 года

Годовое содержание мемориала будет обходится порядка 70 - 90 тысяч рублей, включая уборку и обслуживание оборудования. Эти расходы возьмут на себя муниципалитеты.

«В соответствии с Федеральным законом от шестого октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы установки и содержания мемориальных объектов находятся в компетенции органов местного самоуправления муниципальных образований», - пояснили в министерстве общественной безопасности.

Ответственность за содержание воинских захоронений и мемориальных объектов на территории РФ возлагается на органы местного самоуправления (статья пятая ФЗ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»).