В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семь человек, два дня назад – пять человек). У восьми пациентов, умерших накануне, причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 913 жителей. Из них одна тысяча 697 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за сутки лабораторно подтверждено 86 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее выявлено 84 инфицированных). С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 802 случая ковида в регионе.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 123 заболевших ковидом (днем ранее – 120). С начала пандемии 58 тысяч 506 инфицированных коронавирусной инфекцией пациентов сумели победить коварную болезнь.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 341 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 387 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.