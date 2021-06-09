09.06.2021
В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов
09.06.2021
Определена плата за использование земельных участков Челябинской области
09.06.2021
В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом
09.06.2021
В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек
09.06.2021
В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры
09.06.2021
Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам
В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек
08.06.2021
Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь
07.06.2021
За выходные более тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах
07.06.2021
За сутки в Челябинской области подтверждено 85 новых случаев ковида
06.06.2021
Ковид за сутки оборвал жизни восьми южноуральцев
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021