В Челябинской области лучшие котлеты и тушенку производят за решеткой

Продукция исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область) вошла в число двадцати лучших товаров региона с котлетами «Оригинальные» и говядиной тушеной «Деликатесная».

Такую высокую оценку колонийская продукция получила на региональном этапе самого известного в стране конкурса «100 лучших товаров России», имеющего многолетнюю историю (организовывается на постоянной основе с 1998 года).

В этом году предприятия, учреждения и организации Южного Урала представили 55 видов продукции в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».

Основное условие участия – товар должен быть конкурентоспособен, производиться в Челябинской области и по возможности из местного сырья.

«Продукция, произведенная на предприятиях территориального органа ФСИН России, соответствует всем предъявляемым требованиям. Ее также отличают экологичность, безопасность и стабильно высокое качество, что и позволило в очередной раз получить высокую оценку экспертов. Котлеты «Оригинальные» изготовлены из натурального сырья, всегда свежие, сочные, имеют отличный вкус, а теперь еще и почетное звание лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области». Говядина тушеная - в числе дипломантов», - рассказал начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-18 Денис Русляков.

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, оценка конкурсных материалов и отбор финалистов для участия в федеральном этапе конкурса проводились региональной комиссией по качеству, состоящей из представителей администрации Челябинской области, контролирующих и общественных организаций, с участием независимых экспертов.

Оба продукта проходят в следующий этап программы «100 лучших товаров России», который состоится в Москве осенью этого года.

Заслуженные награды победителям конкурса вручила заместитель министра министерства сельского хозяйства Инна Подшивалова.

В региональном ГУФСИН останавливаться на достигнутом результате не намерены. В планах – нарастить производство и освоить новые рынки сбыта.