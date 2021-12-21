В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса

В Челябинской области продолжается снижаться число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Два класса изолированы по причине контакта учащихся с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По данным на 20 декабря 2021 года в Челябинской области 637 классов в 181 школе области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ восемь школ в пяти территориях региона также отправлены на карантин по причине высокой заболеваемости ОРВИ. Накануне на карантине были 785 классов в 205 школах области и полностью 11 школ в шести муниципалитетах.

Два класса в Южноуральске и Кунашакском районе изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 256 случаев ковида у школьников.

На дистанционную форму обучения переведены 24 образовательных организации региона. Это все школы Катав-Ивановского и Кусинского районов отдельные организации в других муниципальных районах и городах области. Накануне на дистанте были ученики 26 школ.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся три группы в двух детских садах: в Челябинске и Копейске.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин девять групп (днем ранее – 12). По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Нагайбакском районе.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.