В Челябинской области на майские праздники приостановили буровзрывные работы на М-5

В Ашинском районе Челябинской области на период майских праздников приостановлено проведение буровзрывных работ на автодороге М-5 «Урал».

«С 30 апреля по девятое мая (включительно) на федеральной автодороге М-5 "Урал" на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе приостанавливаются буровзрывные работы на основании распоряжения Уральского Управления Ростехнадзора», - сообщает УпрДор «Южный «Урал».

В УпрДор напоминают, что с 20 апреля вплоть до первого октября 2023 года каждый четверг закрывается дорожное движение на участке реконструкции автодороги М-5 в Ашинском районе (1565 км – 1576 км) в связи с проведением буровзрывных работ. В четверг, четвертого мая, режим ограничения дорожного движения вводиться не будет.

Во все праздничные и выходные дни специалисты Упрдор «Южный Урал» и подрядные организации обеспечивают круглосуточное дежурство на всем протяжении федеральных автодорог в Челябинской и Курганской областях.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).