В Челябинской области начали отключать отопление

С 21 апреля в Магнитогорске (Челябинская область) начали отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Бердников, сообщили в местной администрации.

«Руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления, начиная со среды, - сказали в администрации Магнитогорска. - В Магнитогорске отопительный сезон прошел без внештатных ситуаций. Все горожане были в полном объеме снабжены ресурсом».

Напомним, ранее администрация Челябинска заявила, что в областном центре отопительный сезон начнут завершать тогда, когда среднесуточная температура пять дней подряд будет находится на уровне +8 градусов.

Отметим, в последние годы отопительный сезон в Челябинске завершается с 25 апреля до девятого мая. Сейчас котельные ТЭЦ работают в соответствии с разработанным температурным графиком.