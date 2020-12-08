Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2021 год признаны самыми массовыми в истории города

Погорели на тепле: в Миассе выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 23 миллионов рублей

МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области в 2021 году вырастет на 5,5%

ОНФ просит Алексея Текслера вмешаться в конфликт ТСЖ и пожилого инвалида без ног

В Челябинской области начат второй этап вакцинации от коронавируса

В Челябинской области начался второй этап вакцинации жителей от коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса в количестве 42 штук поступила в регион в сентябре. Первая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве одна тысяча штук поступила на Южный Урал четвертого декабря 2020 года. В понедельник, седьмого декабря, вакцина отправлена в муниципалитеты.

«Мы очень долго ждали эту вакцину. Тысяча доз уже распределена по медицинским организациям», - рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт. Вакцина из этой партии направлена в четыре муниципальных образования – Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс.

Вакцина хранится в морозильных камерах с обязательной температурой ниже минус 20 градусов. За полчаса до вакцинации она размораживается.

На первом этапе будут прививать врачей, медиков, учителей, социальных работников, волонтёров и полицейских. Списки желающих уже составлены.

Накануне первые прививки начали ставить в областном центре. Перед прививкой все вакцинируемые сдают тест на содержание антител - иммуноглобулин G и M, проходят на первичный осмотр.

Первая горбольница Челябинска получила первую партию в количестве 100 доз вакцин. Первые вакцинируются врачи, медработники, педагоги и волонтеры. «Некоторые из волонтеров, как выяснилось, сегодня пришли уже с антителами, поэтому отсеялись. Те, кто переболел в марте- апреле, у них пока сохраняется иммунитет к коронавирусу», – уточнила заместитель главного врача по поликлинике горбольницы Татьяна Колчинская.

В числе первых добровольцев прививку поставил заведующий реанимацией № 3 на госпитальной базе ГКБ № 1Константин Ивлев. «Надоело жить отдельно от семьи, я на самоизоляции пока работаю в ковидном госпитале, поэтому считаю, что вакцинация единственный выход, на неё сейчас все ставки. Самоизоляция конечно же помогает, как и меры профилактики, но, чтобы жить полноценной жизнью, необходимо вакцинироваться!», - подчеркнул Константин Ивлев.

До конца года по соглашению с министерством здравоохранения РФ ожидается поставка еще двух тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак», которые также распределены по госпитальным базам и медицинским организациям.