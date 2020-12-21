В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях

На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

В Челябинской области начнет работу автоинформатор по ковиду

В Челябинской области результаты теста на коронавирусную инфекцию жителям будет сообщать автоинформатор.

«Планируем в ближайшее время запустить автоинформирование по результатам ПЦР-диагностики. Разгрузим поликлиники: автоинформатор будет дозваниваться и сообщать о результатах теста», - сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Автоинформаторы будут дозваниваться до пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, пока те не поднимут трубку.

Новые технологии будут презентованы и запущены уже на текущей неделе.

Кроме того, в регионе усиливают работу call-центров, куда могут позвонить южноуральцы по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

С 18 декабря проводится тестирование системы телефонии на базе 67 поликлиник области. «Установлены дополнительные телефоны и набран дополнительный персонал, чтобы маршрутизировать звонки на поликлиники с номера «горячей линии» 122 и с наших «горячих линий»., - подчеркнула Ирина Гехт. - Уверена, что это снизит время ожидания дозвона в наши медицинские организации и снимет напряжение в этой части».

Телефон горячей линии Министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Напомним, в декабре в Челябинской области заработал единый короткий телефон по коронавирусу. Он пришел на смену телефону горячей линии 8 800 302-21-63, которая объединила в себе несколько сервисов для южноуральцев, в том числе контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу, службу психологической поддержки, центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией для вызова медработника на дом, а также информационную линию.

Пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи или дозвоном до поликлиники, на горячую линию COVID-19 или единый номер 122, может сообщить об этом в сети Интернет на Едином портале Госуслуги.