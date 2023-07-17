В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников

В Челябинской области наивысший балл по ЕГЭ в этом году получили 127 выпускников.

«При этом девять юных южноуральцев добились максимальных результатов сразу по двум предметам», - отмечают в министерстве образования и науки Челябинской области.

По сравнению с 2022-м, в этом году число стобалльных и двухсотбалльных результатов на Южном Урале ощутимов выросло – в 2022-м наивысшие баллы по ЕГЭ получили 92 выпускника, в том числе сразу по двум предметам – четыре человека.