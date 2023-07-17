17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
17.07.2023
С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка
17.07.2023
Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
19.06.2023
В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений
14.06.2023
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
13.06.2023
Челябинские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе
06.06.2023
В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023