В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений

В Челябинской области планируют продлить до конца года режим превентивной изоляции для 18 государственных стационарных учреждений социального обслуживания.

Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в системе социальной защиты населения региона функционирует 107 учреждений с проживанием и круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей.

С 24 апреля по первое сентября 2020 года 26 стационарных учреждений социального обслуживания работали в режиме превентивной изоляции (было организовано девять смен по 14 дней).

«После выхода из превентивной изоляции, в период со 2 по 17 сентября, несмотря на неукоснительное соблюдение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, в стационарных организациях регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отметила Ирина Альфредовна.

Начиная со 2 сентября по настоящее время, зарегистрировано менее 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди получателей социальных услуг и 26 случаев среди сотрудников.

С 18 сентября повторно переведены в режим превентивной изоляции 18 государственных стационарных учреждений социального обслуживания – девять психоневрологических интернатов, семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов, два центра содействия семейному воспитанию.

Как уточнила министр социальных отношений Ирина Буторина, в этих 18 учреждениях проживает порядка четырех тысяч человек. В каждую смену заходят порядка 550 сотрудников. Перед каждой сменой проводится тестирование всего персонала с целью минимизации существующих рисков.

Изначально режим повторно был введен на четыре недели - с 18 сентября до 15 октября. Было организовано две смены - с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно.

«Планируем продлить режим превентивной изоляции в этих учреждениях до конца года, чтобы предотвратить занос инфекции в эти учреждения», - отметила Ирина Гехт.

В муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания региона продолжается карантин.