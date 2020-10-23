В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями

В Челябинской области увеличивают коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, вызванными ковидом.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 23 октября.

На сегодняшний день развернуто пять тысяч 979 коек на базе 27 медицинских организаций области. На утро было свободно порядка 20 процентов от общего коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

Идет постепенное разворачивание коек. «Сегодня дополнительно еще 30 коек к концу дня будет развёрнуто на базе городской клинической больницы № 1 Челябинска», - рассказала Ирина Гехт. Напомним, в ГКБ № перепрофилируют под ковидный госпиталь девятиэтажное здание терапии. На сегодня в этом корпусе развернуто 105 коек, уточнила Ирина Гехт.

«27 октября открывается база долечивания на базе городской больницы № 3 Миасса на 50 коек», - отметила Ирина Альфредовна.

За прошедшие сутки проведено одна тысяча 471 исследование на компьютерном томографе. «Количество проведенных КТ остается достаточно высоким», - подчеркнула первый вице-губернатор.