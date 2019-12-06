В Челябинской области нашли способ остановить отток молодежи
Общество
Вчера, 23:38
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область впервые в 2020 году направит бюджетные средства на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«Впервые со следующего года в бюджете Челябинской области 70 миллионов рублей пойдут на стимулирование тех НИОКРов , которые реализуются совместно с ЮУрГУ и предприятиями  области», - рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт на объединенном заседании правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). С 2021 года на поддержку науки из региональной казны выделят в четыре с лишним раза больше средств - 300 миллионов рублей

По словам Ирины Гехт, предприятия смогут направить бюджетные средства на разработку тех исследовательских программ, которые посчитают нужными.

Кроме того, в регионе продолжается работа над созданием Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня на базе трех вузов Челябинска, Екатеринбурга и Кургана. Определены направления ЮУрГУ в рамках создания будущего центра - цифровая индустрия и ракетно-космическая техника.  «Развитие образовательных центров должно способствовать тому, что молодежь будет оставаться жить и работать в регионе, – рассказала Ирина Гехт. - Такие центры нужны тем, кто вовлечен в научную деятельность» .

Помимо этого, Челябинская область впервые подписала соглашение с Российским фондом фундаментальных исследований. С предложение о господдержке ученых через систему грантов выступил губернатор Алексей Текслер. Регион заинтересован сегодня в научных разработках в самых разных областях жизни, особенно перспективно сотрудничество в сфере экологии.

Автор: 
Любовь Юрина
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Ирина Гехт
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