В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района.

Прокурором города Пласт Челябинской области стал советник юстиции Виталий Сейберт. На эту должность он назначен приказом генерального прокурора РФ.

В органах прокуратуры Челябинской области Виталий Валерьевич служит более 15 лет, в том числе он работал в должности следователя следственного отдела по городу Чебаркуль СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Челябинской области, являлся заместителем прокурора Уйского района.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя прокурора Пласта, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Кроме того, приказом генпрокурора РФ на должность прокурора Кунашакского района назначен старший советник юстиции Александр Иванычев.

В органах прокуратуры Челябинской области он служит более 19 лет, в том числе работал в должностях следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника прокурора Центрального района Челябинска, помощника прокурора Челябинска, прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН России по Челябинской области.

Также Александр Александрович работал прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Челябинской области, являлся заместителем прокурора Курчатовского района Челябинска, заместителем прокурора Советского района Челябинска, начальником апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона.