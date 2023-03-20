В Челябинской области назвали самые популярные свадебные даты 2023-го

В этом году свадебная активность жителей Челябинской области, по предварительным прогнозам, достигнет своего пика восьмого июля, когда Россия будет отмечать День семьи, любви и верности, тем более что праздник придется на субботу – выходной день.

Как рассказала сегодня, 20 марта, председатель госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих, заявления на регистрацию брака в День Петра и Февронии, а также в предшествующую ему пятницу, седьмое июля, уже подали около трехсот пар влюбленных южноуральцев (а сколько еще заявлений может быть подано на эти дни!).

«Думаю, именно эти даты окажутся самыми востребованными в 2023 году», - отметила Людмила Рерих.

В прошлом году наибольшее число регистраций брака пришлось на зеркальную дату – 22.02.2022 (в этот день на Южном Урале родилось 435 новых семей). На втором месте по популярности оказалась следующая дата: 22.07.2022.

По словам Людмилы Рерих, прошлый год порадовал значительным ростом – в сравнении с 2021 годом – свадебной активности южноуральцев. В 2022-м в Челябинской области 25 тысяч 221 пара женихов и невест получила новый статус: муж и жена (самыми пожилыми молодоженами оказались 85-летняя женщина и 91-летний мужчина).

А вот разводов, что тоже не может не радовать, на Южном Урале стало меньше – в 2022 году официально расторгли брак 17 тысяч 545 пар, тогда как в 2021-м – 24 тысячи 584 пары.