В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»

В субботу, восьмого мая, маленькие артисты театральной студии «Журавлик» в поселке Красное поле (Сосновский район, Челябинская область) сыграют спектакль «А зори здесь тихие» по одноимённой повести Бориса Васильева. Постановка посвящена 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проект реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области.

Как сообщили в фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала, формат постановки «А зори здесь тихие» необычный. Возраст всех артистов, участвующих в спектакле, - от шести до восьми лет.

Все костюмы и декорации соответствуют военной эпохе. Предметы интерьера изготовлены отцами юных артистов.

Сразу же после пройдет пасхальный спектакль «Гуси-лебеди». Тридцать начинающих артистов в русских национальных костюмах, сшитых специально к этому спектаклю, хороводы и русские народные песни. Масштаб спектакля поразит любого зрителя.

Начало мероприятия – 13 часов. Адрес: поселок Красное поле, улица Центральная, дом 2).