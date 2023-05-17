В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами

Мамы и папы Челябинской области в апреле этого года чаще всего называли своих новорожденных сыновей и дочерей Мишами и Евами.

Как оказалось, это самые популярные имена второго весеннего месяца 2023-го года. Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, в апреле на Южном Урале появилось 56 маленьких Михаилов и 48 новорожденных Ев.

Интересно, что в этом году жительницы Челябинской области чаще становились мамами сыновей (в январе родилось на 57 мальчиков больше, чем девочек, в феврале – на 129, в марте – на 41, в апреле – на девять).

Если так будет продолжаться и дальше, песня о том, что «на десять девчонок, по статистике, девять ребят» для Южного Урала точно будет неактуальной.