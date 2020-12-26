В Челябинской области – новый антирекорд по числу случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 315 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше уровня предыдущего дня (накануне было 314). Это новый антирекорд по числу зарегистрированных случаев ковида за сутки. Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 26 декабря в области всего зарегистрировано 34 тысячи 591 случай коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 143 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 93). За весь период пандемии с ковидом справились 21 тысяча 357 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них девять человек умерли от ковидной пневмонии, шестеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 40 лет до 91 года. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 228 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 498 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 730 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 11 тысяч 964 пациента с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 809). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.