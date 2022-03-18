В Челябинской области облегчили жизнь детей с диабетом

В Челябинской области дети, страдающие сахарным диабетом, начали бесплатно получать системы флеш-мониторинга FreeStyle Libre для непрерывного контроля уровня сахара. В стране лишь 10 субъектов финансируют из региональных бюджетов это направление.

Теперь юным пациентам не придется ежедневно проходить через болезненную процедуру прокола пальцев - все необходимые замеры датчик производит автоматически. Контроль за мониторингом родители могут осуществлять с помощью смартфона.

«Специальное приложение позволяет и врачу, и родителю наблюдать за уровнем глюкозы крови ребёнка на любом расстоянии, в любое время дня и ночи. Это невероятно важно и крайне удобно», - рассказала заведующая отделением эндокринологии ЧОДКБ Ирина Гунбина.

Родители пациентов подчёркивают, что такой формат контроля существенно облегчает жизнь ребёнка. «Дети очень подвижны, постоянно играют, бегают. Однако от высокой физической нагрузки уровень глюкозы может резко меняться. Раньше, бывало, приходилось замерять и делать проколы прямо на улице, без возможности нормально обработать руки и обеззаразить кожу. Зимой, на холоде также были трудности. Теперь все это ушло в прошлое», - поделился Фанис Латыпов, папа ребёнка с диабетом.

Как отметила Эльвира Домрачева, начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям минздрава области, в регионе закуплены два вида систем непрерывного мониторинга глюкозы: флеш-мониторинг и сенсоры для детей, у которых есть помпы с обратной связью. «На год закуплены 18 тысяч мониторов и шесть тысяч сенсоров для обеспечения в области всех детей с сахарным диабетом, - сообщила замминистра. - Челябинская область - одна из 10 территорий в стране, которая обеспечивает за счёт средств областного бюджета данное направление».

Современными устройствами обеспечат 1020 детей Челябинской области с сахарным диабетом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Система флеш мониторинга – специальное устройство для постоянного мониторинга уровня глюкозы крови. Сенсор каждую минуту автоматически тестирует уровень сахара в межклеточной жидкости и сохраняет результаты тестирования в память. Устройство легко крепится в зоне предплечья и помогает контролировать уровень глюкозы крови в режиме реального времени.

Набор флеш-мониторинга состоит из ридера (считывателя) и двух сенсоров. Диаметр сенсора составляет 3,5 сантиметра, а толщина иглы, которая вживляется в подкожно-жировую клетчатку – 0,35 миллиметра, ее длина – пять миллиметров. В качестве материала для диагностики используется не капиллярная кровь, а межклеточная жидкость.