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В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ

В Челябинской области на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) находятся 17 классов и одна школа. Учащиеся трех классов изолированы как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 15 марта полностью на карантин по ОРВИ закрыта школа №8 в Миасском городском округе (обучается 149 учащихся). Также на карантине по ОРВИ находятся 17 отдельных классов из 12 школ области. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

«В детских садах ситуация по ОРВИ - спокойная, закрытых на карантин групп нет», - уточнили в минобрнауки.

Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора учащиеся шести классов трех школ региона изолированы как контактные с больным COVID: четыре класса одной школы в Чебаркульском районе, два класса в двух школах - в Пластовском районе.

«Изолированы как контактные с больным COVID также четыре группы в детских садах: три - в Челябинске, одна - группа в Копейске», - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, неделей ранее выявлено четыре инфицированных учащихся.

Чуть выросло число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня, 15 марта, на больничном находятся 770 учителей школ, в пятницу, 12 марта, - 769 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.