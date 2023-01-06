В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды

В пятницу, шестого января, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение пассажирского автотранспорта, большегрузов и такси на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничения введены шестого января с 10 часов 15 минут на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал"

с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на г. Чебаркуль)», - сообщает УпрДор «Южный Урал».

Ограничения введены для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств.

Ограничения будут сняты по окончании неблагоприятных дорожных условий - по предварительным данным, в 21 час шестого января.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На все дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.