В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы

В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 95% учреждений социальной сферы и 94% жилого фонда.

Как сообщает пресс-служба минстроя региона, в работу запущены 92% котельных.

В зоне обслуживания АО «УСТЭК-Челябинск» к отоплению подключены 95% жилого фонда и 99,8% социальных объектов Челябинска. «В остальных квартирах и учреждениях города отопление появится в ближайшее время», - отметили в пресс-службе компании АО «УСТЭК-Челябинск».

Часть домов я ряде муниципалитетов пока остаются без тепла. «В Металлургическом районе Челябинска по Обухова, 2 до сих пор нет отопления, в квартире очень холодно», - сообщает Надя Петрова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. «Улица Фестивальная, 20, нет отопления. Раньше обслуживала ООО УК "СОЗВЕЗДИЕ", сейчас они отказались от обслуживания. Дом не числится на балансе никакой УК. Как быть жителям?», - спрашивает Наталья Курбатова.

«Посёлок Дачный в Металлургическом районе Челябинска остаётся до сих пор без тепла. В ресурсоснабжающей организации, а именно ЧКТС, пояснили, что отопительный сезон начинается с первого октября, сейчас идёт только пробное подключение. Посёлок будут подключать только после многоквартирных домов, а там много аварий, поэтому можно только ждать, - делится проблемой Светлана Меньщикова и просит губернатора. - Прошу Вас разобраться, помочь жителям нашего посёлка, которые мёрзнут также, как и жители многоквартирных домов. Также прошу объяснить сотрудникам ЧКТС что отопительный сезон начался всё-таки с 17 сентября, иначе нам отопления не дождаться».

«Компания Логист в Магнитогорске, до сих пор не включила отопление», - пишет Ваня Ванин.

«Карталы дайте отопление. В квартире невозможно находится. Сколько ещё это издевательство будет происходить?», - интересуется Екатерина Милютина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. «Почему администрация города Карталы не выполняет Ваше распоряжение от 15 сентября по отоплению? Сегодня опять звонила в управляющую компанию. Ответ один: " отопительный сезон с 1 октября". Температура в квартире +10. Завоздушены батареи в домах. На звонок ответили, что с завоздушенностью займутся с 1 октября», - сообщает Рауза Ильясова.

«Официально начало отопительного периода было запланировано на первое октября, но с 20 сентября тепло подано во все социальные учреждения города. В настоящее время теплоснабжающие организации продолжают работу по МКД. Многие дома уже подключены. Работы по подключению жилых домов теплоснабжающие организации планируют завершат к концу недели», - ответила администрация Карталинского района.

В министерстве строительства подчеркивают: «Подключение к теплоносителям осуществляется в плановом режиме, главы муниципалитетов докладывают о проделанной работе в региональный минстрой». Ранее министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе заверил, полностью подключение будет завершено к первому октября.

По его словам, все возникающие вопросы решаются, «нерешаемых глобальных вопросов и объектов, где может быть не обеспечен запуск тепла, на сегодня нет».