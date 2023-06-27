В Челябинской области открылась новая форелевая ферма

В Кунашакском районе Челябинской области, на базе рыбозавода «Балык», открылась ферма по выращиванию форели (проектной годовой мощностью до 100 тонн), а также по производству личинки форели.

Как отмечают в пресс-центре регионального минсельхоза, это второе рождение созданного еще в советские годы завода по выращиванию форели. Крупнейшее предприятия отрасли - рыбозавод «Балык» - реконструирует завод, создает производство на основе новых технологий и современного оборудования.

Проект реализуется в сфере индустриального рыбоводства с использованием систем замкнутого водоснабжения, что снижает зависимость от сезонности, климатических условий и помогает сохранять объемы производства товарной рыбы. Уже введен в эксплуатацию первый из двух цехов.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области рассказали, что Кунашакский район обеспечивает около 20% годового регионального рыбного улова, но основу последние годы составляло пастбищное рыбоводство. В 2020 году здесь открыли первый небольшой цех по выращиванию осетровых. Сегодня вокруг этого производства развивается кунашакский кластер агротуризма. Форелевая ферма открывает новые перспективы.

О создании фермы и дальнейших планах рассказал учредитель рыбозавода «Балык» Рафкат Нигаматьянов:

«В 2021 году мы начали реконструкцию. Так как у нас сейчас идут годы обмеления, мы переходим на выращивание рыбы в индустриальных системах замкнутого водоснабжения. Я думаю, что это правильно, предприятию надо жить. Если мы не можем поймать аквакультуру на водоемах, из-за летней жары рыба там погибает, то будем развивать индустриальное рыбоводство. Сейчас мы запустили первый цех, сможем выращивать от 40 до 50 тонн форели. В декабре запустим второй цех, на проектную мощность выйдем в следующем году. При запуске двух цехов можно выращивать до 100 тонн товарной рыбы. Также сможем своим коллегам реализовывать личинку форели. Инкубационные аппараты уже закупили, с будущей недели начнем строительство инкубационного цеха, где будем инкубировать, подращивать и выпускать подрощенную форель в бассейны. Также в ближайшее время планируем в один из бассейнов запустить осетра, в одном у нас уже стерлядь сидит».

Корма рыбоводы планируют закупать в Самаре. По всей России сейчас идет импортозамещение, в рыбоводческой отрасли строятся цеха замкнутого водоснабжения, пруды, осваивается производство отечественных кормов. В будущем «Балык» планирует расширить и построить восемь прудов: шесть - для производства товарной рыбы и два - для любительской рыбалки. В них будет водиться форель, осетр, карп, щука, белый амур. Это и развитие сельского туризма, привлечение людей и инвестиций в территорию.

На открытии предприятия министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отметил его значимость:

«Это важный проект, так как развитие рыбохозяйственной отрасли и стабильное обеспечение внутреннего рынка собственной продукцией являются важными задачами для региона. Маловодные года показывают, что индустриальное рыбоводство – единственная альтернатива, чтобы противостоять такому природному явлению. Рыбоводческая отрасль поддерживается по программе капексов, ежегодно в рамках этой программы из областного бюджета выделяется более 250 миллионов рублей. Поддержка может оказываться в рамках льготного кредитования, субсидирования НИОКР. Соответственно, есть возможность дальше развивать производство, в том числе и у рыбзавода «Балык» есть такие планы. После модернизации производства будет возможность увеличить производство рыбы (как лососевых, так и других видов рыб) и развивать производство рыбопосадочного материала».

После открытия нового предприятия руководители рыбоводческих предприятий, контрольно-надзорных органов, научных учреждений обсудили вопросы развития отрасли на семинаре, организованном минсельхозом Челябинской области.

Заместитель директора ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Евгений Рындин рассказал о том, что в области создана ассоциация рыбопромышленников Челябинской области, главная задача которой – консолидация предприятий отрасли для решения общих задач. Например, ассоциация будет тесно взаимодействовать с госорганами и информировать предприятия о всех видах господдержки, оказывать консультационную помощь в оформлении документов на субсидии, совместно решать возникающие вопросы развития отрасли.