В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022

В Челябинской области сегодня, 27-го августа, открылся сезон осенней охоты 2022 года на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. С этого времени охотники начинают массово выезжать в охотничьи угодья.

Министерство экологии региона напоминает южноуральцам о соблюдении правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку.

В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по птице, взлетающей на уровне ниже двух с половиной метров, при ограниченном обзоре местности.

Кроме того, в связи с установившейся в Челябинской области сухой и жаркой погодой необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.