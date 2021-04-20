В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей

В Челябинской области за прошедшую неделю выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников и детей младше двух лет.

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, заболеваемость среди школьников повысилась на 8%, среди детей до двух лет – на один процент.

В то же время снизилось число заболевших среди взрослых, подростков и детей в возрасте от трех до шести лет – соответственно на 11%, 6% и 1%. При этом пока уровень заболеваемости среди взрослого населения превышает пороговые показатели на 9,5%.

Всего за прошлую неделю в области зарегистрировано 21 тысяча 645 случаев ОРВИ. «Показатель составил 66,2 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 3%», - уточнили в Роспотребнадзоре. В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 8%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и риновирусов.

В регионе по состоянию на 20 апреля зарегистрировано 59 тысяч 23 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 113 новых инфицированных.

Напомним, за прошлую неделю выросло число классов, отправленных на карантин на карантине по острой респираторной вирусной инфекции – 18 классов из 12 школ области. Число школьников, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, сократилось – два класса в школе №112 Трехгорного и Новокаолиновой школе (Карталинский район).