В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за неделю выросло число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Число школьников, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, сократилось.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 19 апреля в связи с карантином по ОРВИ занятия не посещают учащиеся 18 классов из 12 школ области. Неделю назад число школьников на карантине было меньше – 11 классов из восьми школ региона. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

По предписанию Роспотребнадзора учащиеся двух классов – в школе №112 Трехгорного и Новокаолиновой школе (Карталинский район) - изолированы как контактные с больным COVID. Неделю назад – учились дистанционно из-за ковида ученики трех классов в школе №7 Южноуральска.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников.

По дошкольным учреждениям ситуация осталась прежней. В четырех детских садах изолированы четыре группы как контактные по коронавирусу – в Челябинске, Трехгорном, Увельском и Еманжелинском районах. При этом ни одна группа не закрыта на карантин по ОРВИ.

За неделю сократилось число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня на больничном находятся 661 учитель школ, на прошлой неделе - 718 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.